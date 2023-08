Anime Factory ha diffuso in rete il trailer italiano di Il castello Invisibile, nuovo lungometraggio anime tratto dal romanzo di Mizuki Tsujimura.

Il film sarà disponibile nelle nostre sale l’11, il 12 e il 13 settembre.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster e la sinossi ufficiale.

Qua trovate la sinossi ufficiale dell’opera:

Emarginata dai compagni, l’adolescente Kokoro non si reca più a scuola, passando le giornate sola in casa. La sua vita cambia quando, attraversando lo specchio della propria camera, la giovane si ritrova in un magico castello in compagnia di sei suoi coetanei. Il gruppo è stato riunito da una misteriosa ragazzina il cui volto è celato da una maschera di lupo, che ha in serbo per loro un gioco: nel castello è nascosta una chiave e chiunque la troverà potrà esaudire il suo più grande desiderio.