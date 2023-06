Il canale YouTube AI Generated Art ha usufruito dell’intelligenza artificiale per generare una versione anime anni ’80.

Nel video qua sopra possiamo vedere personaggi come Frodo, Gandalf, Gollum, Sauron, Legolas, Gimli, Saruman, il Re Stregone, Elrond, Aragorn e Sam, come se fossero stati concepiti per un film o una serie anime degli anni ’80.

In materia di Signore degli Anelli vi ricordiamo – è notizia di qualche settimana fa – che New Line Cinema e la Warner Bros. Pictures hanno siglato un accordo pluriennale con Middle Earth Enterprises per sviluppare nuovi film tratti dalle opere di J.R.R. Tolkien. L’accordo prevede un’estensione della licenza sui diritti per tre anni, diritti che non sono esclusivi (nel senso che MEE potrebbe anche decidere di realizzare film per lo streaming con altre entità). Trovate tutti i dettagli in questa pagina.

