Blumhouse e Lionsgate hanno diffuso in rete il trailer di Imaginary, nuovo horror in arrivo nelle sale americane a marzo.

Diretto da Jeff Wadlow, il film vede DeWanda Wise nei panni di Jessica, una donna che torna a vivere nella casa d’infanzia con la propria famiglia. Una volta trasferitasi, la sua figliastra Alice invaghisce di Chauncey, un orsetto di peluche trovato nel seminterrato. Mentre Jessica comincia a preoccuparsi per il sinistro legame tra Alice e Chauncey, si rende anche conto che Chauncey potrebbe essere più di un semplice orso.

Completano il cast Tom Payne (The Walking Dead), Betty Buckley (Split), Taegen Burns (The Mighty Ducks: Game Changers), Pyper Braun (Desperation Road), Matthew Sato (High School Musical: The Musical : La serie) e Veronica Falcón (Jungle Cruise).

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Lionsgate

Classifiche consigliate