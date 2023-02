Indiana Jones 5: Harrison Ford torna a parlare del ringiovanimento digitale

Durante una recente intervista al The Late Show with Stephen Colbert, Harrison Ford ha parlato di Indiana Jones 5 – il cui titolo ufficiale è Indiana Jones e la ruota del destino.

L’attore ha parlato nello specifico del ringiovanimento digitale per alcune sequenze del film e ha sottolineato che il volto che sfoggerà in alcune scene non sarà una ricostruzione sintetica, ma un effettivo ringiovanimento digitale grazie a materiale di repertorio:

Quella è la mia vera faccia a quell’età. Hanno usato un programma di intelligenza artificiale che ha analizzato ogni singolo materiale in possesso della Lucasfilm, visto che ho girato un mucchio di film per loro. Hanno così tanto materiale, che in parte non è stato mai diffuso. Quella è la mai faccia vera. Ho messo dei puntini sul visto, ho detto le battute e mi hanno trasformato. È stato fantastico.

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

La data d’uscita del film è fissata per il 30 giugno 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.