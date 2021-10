Proseguono i preparativi dei set siciliani di, l’attesa pellicola diretta da(Logan – The Wolverine, Walk the line) in cui ritroveremonei panni dell’iconico personaggio apparso per la prima volta sul grande schermo nel 1981 con

Rainews ha dedicato un servizio al primo ciak a Siracusa, mostrando alcune immagini dal Parco delle Neapolis e dal Castello Maniace in cui si vede, nello specifico, che è stato allestito un mercato.

TeleSud ha invece realizzato una video cronaca direttamente dalla Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo, che è diventata un “finto castello sul mare con tre torri dove il protagonista nato dalla fantasia di Steven Spielberg girerà una delle sue tante scene d’azione“.

Nel set è stato ricostruito anche un imponente portone d’ingresso di questa sorta di fortezza sul mare dove Harrison Ford dovrà girare per circa una settimana a partire, quasi sicuramente, da lunedì prossimo. Sulla destra della location, guardando il set dal mare, si distingue chiaramente un altro fabricato con quattro colonne che fungerebbero da “porta d’ingresso” di un altro edificio protagonista delle riprese di Indiana Jones che vedremo, poi, sul grande schermo nel luglio del 2022.

Ecco anche un servizio di qualche giorno fa:

Indiana Jones 5 sarà al cinema il 29 luglio 2022.

Nel cast del film Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge e Boyd Holbrook.

James Mangold (Logan – The Wolverine, Walk the line) ha scritto il film insieme a Jonathan Kasdan, figlio di Lawrence Kasdan (sceneggiatore dei Predatori dell’Arca Perduta). Annunciato nel 2016, il film doveva uscire il 19 luglio 2019, ma è stato rinviato prima al 10 luglio 2020, poi al 9 luglio 2021 e infine al 29 luglio 2022.

