Il canale ufficiale della Industrial Light & Magic ospitato su YouTube ha pubblicato un interessante video che ci mostra il “prima e il dopo” l’aggiunta dei VFX a Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino), l’ultima pellicola della saga con Harrison Ford diretta questa volta non da Steven Spielberg, bensì da James Mangold.

Potete ammirare il filmato nella parte superiore di questa pagina!

Qua sotto potete invece trovare le nostre interviste al cast del film realizzate al junket:

Indiana Jones 5, la sinossi e i dati di produzione

Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo per l’attesissimo ultimo capitolo dell’iconico franchise, un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo. Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (La Talpa), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Olivier Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Un altro giro).



Diretto da James Mangold (Le Mans ‘66 – La grande sfida, Logan – The Wolverine) e con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il Quadrante del Destino) è uscito nei cinema italiani il 28 giugno del 2023. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

