La Lucasfilm ha diffuso un nuovo dietro le quinte dedicato a Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino), arrivato nelle sale a fine giugno.

Il video ci mostra tutti i passaggi della lavorazione, dalle riprese sul set fino ad arrivare alla colonna sonora di John Williams, inclusi alcuni momenti dedicati al ringiovanimento di Harrison Ford per la sequenza flashback del prologo.

Ricordiamo che sono stati impiegati ben 100 artisti della Industrial Light and Magic, che hanno lavorato per ben tre anni, per ringiovanire l’attore attraverso la tecnologia di ringiovanimento fotorealistico chiamata ILM FaceSwap, che utilizza reti neurali per apprendere informazioni dai dati e generare risultati realistici.

Andrew Whitehurst e Robert Weaver, i due supervisori agli effetti visivi coinvolti nel progetto, hanno spiegato che FaceSwap permette di fondere una testa completamente generata al computer in 3D assieme a elementi estratti dalle riprese dal vivo e a materiali di riferimento dei film precedenti di Indiana Jones.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino) è nelle sale dello stivale dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.