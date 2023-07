Ci sono voluti 100 artisti della Industrial Light and Magic, che hanno lavorato per ben tre anni, per ringiovanire Harrison Ford nel lungo prologo di Indiana Jones e il quadrante del destino ambientato nel passato.

Si tratta effettivamente di uno dei ringiovanimenti digitali più riusciti al cinema, e in un interessante articolo pubblicato su Variety scopriamo con quali tecniche è stato creato. Lo stesso Ford aveva raccontato, in un’intervista, che alla base di tutto c’è sempre stato lui, e il giovane Indiana non è stato “ricreato con l’intelligenza artificiale“. Tuttavia, inevitabilmente il machine learning (che impiega le reti neurali per apprendere informazioni dai dati e generare risultati realistici) è uno degli strumenti impiegati dalla ILM nella sua tecnologia proprietaria di ringiovanimento fotorealistico chiamata ILM FaceSwap, un set di strumenti implementati proprio per questo film.

Andrew Whitehurst e Robert Weaver sono i due supervisori agli effetti visivi coinvolti nel progetto, e hanno spiegato a Variety che FaceSwap permette di fondere una testa completamente generata al computer in 3D assieme a elementi estratti dalle riprese dal vivo e a materiali di riferimento dei film precedenti di Indiana Jones, usati come riferimento per il machine learning:

Harrison ha registrato tutte le interpretazioni del volto fino agli estremi, poi gli artisti hanno dovuto fondere le varie tecnologie a disposizione per creare un risultato equilibrato che restituisse l’interpretazione finale visibile sullo schermo. L’aspetto da sottolineare è che non era possibile utilizzare una sola ricetta per creare l’intero insieme di inquadrature.

Gli artisti avevano a disposizione una scansione 3D della testa di Harrison Ford, che hanno utilizzato per poi costruire una versione CGI della testa di Indiana Jones nel 1944, aiutandosi con materiali d’archivio.

Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il Quadrante del Destino) è nelle sale dello stivale dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

