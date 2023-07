John Rhys-Davies torna a vestire i panni di Sallah in Indiana Jones e il quadrante del destino. Il personaggio, comparso per la prima volta nel 1981 ne I predatori dell’arca perduta, nel nuovo film ha solamente un ruolo marginale, quasi un cameo.

L’attore racconta di aver chiesto, prima di accettare di riprendere il ruolo, se ne valesse la pena. Gli è stato risposto di sì, ma ora si interroga se sia vero, se ne sia valsa davvero la pena. Per i fan sostiene però che fosse giusto tornare.

Dice John Rhys-Davies in un’intervista con The Mirror:

Come puoi deludere il pubblico in quello che potrebbe essere l’ultimo film? C’era qualcosa di nuovo nella mia parte? Devo vedere il film un’altra volta, non lo so. Personalmente mi sono sentito poco sfruttato, ma non mi è permesso dire queste cose.