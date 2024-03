La Disney ha lanciato oggi il full trailer di Inside Out 2, l’atteso sequel del film Pixar in arrivo nei cinema americani il 14 giugno e prossimamente in Italia.

Nel trailer vediamo tante nuove emozioni popolare la mente dell’adolescente Riley accanto a Gioia, Paura, Discusto, Tristezza e Rabbia: fate spazio ad Ansia, Noia, Invidia e… Imbarazzo!

Ecco anche il nuovo poster:

Alla sceneggiatura di questo secondo film c’è Meg LeFauve, già co-sceneggiatrice del primo.

