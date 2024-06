La Disney ha diffuso online il trailer finale d’Inside Out 2, il lungometraggio animato della Pixar seguito della pellicola uscita nel 2015.

Potete vederlo nella parte superiore di questa pagina (al momento solo in lingua originale).

A seguire trovate invece tre contributi in italiano: si tratta di una clip e di due approfondimenti dedicati alle nuove emozioni, Nostalgia e Ansia.

INSIDE OUT 2: le informazioni

Il film Disney e Pixar Inside Out 2 torna nella mente dell’adolescente Riley proprio quando il Quartier Generale viene improvvisamente demolito per far posto a qualcosa di completamente inaspettato: nuove emozioni! Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia. E sembra che non sia sola.

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen. La colonna sonora è composta da Andrea Datzman.

Inside Out 2 sarà al cinema a partire dal 19 giugno.

