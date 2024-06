In un nuovo episodio della serie Actors on Actors, si sono riuniti per una chiacchierata Jodie Foster e Robert Downey Jr, amici e colleghi di lunga data. Nel video (che potete vedere nella parte superiore della pagina) i due hanno riflettuto sulle rispettive carriere, ieri e oggi. Vi abbiamo già riportato le parole di Downey Jr. su un suo eventuale ritorno come Iron Man: ecco di seguito gli altri passaggi interessanti.

La collaborazione per A casa per le vacanze

Nel 1996, i due collaborano per A casa per le vacanze, classico del Ringraziamento diretto da Foster e interpretato da Downey Jr. Quest’ultimo ha un ricordo in particolare delle riprese:

Downey: Quando io e Dylan McDermott ci siamo comportati male durante le prove [di A casa per le vacanze], ti sei momentaneamente arrabbiata, perché eravamo talmente fuori controllo che il rumore era più forte delle prove stesse. Ricordi di averci messo in riga? Foster: Non lo ricordo. Ma ero abituata a lavorare con i bambini, quindi è una cosa che so fare bene. Gli dico: “Se vi muovete, vi pesto forte il piede”. Downey: Questo fa parte dei problemi – e delle grandi opportunità – quando si inizia così giovani. Siamo precondizionati ad accettare le direttive. Non necessariamente a fare quello che ci viene detto, ma, sì, accettiamo le direttive. Foster: Penso che sia un dono aver iniziato da giovani, e l’abuso… Downey: Mi piace la parte dell’abuso.

“Hai avuto un grande impatto su di me”

Proseguendo la conversazione sul film, Downey Jr. ricorda poi la scena in cui fa cadere il tacchino, che definisce “la più bella che abbia mai girato“. Un’occasione per riflettere su come i rispettivi percorsi sul grande schermo, iniziati entrambi molto presto, si siano in qualche modo intrecciati:

Foster: È andato tutto perfettamente grazie a te. Hai una lingua lunga e una mente folle che ama la libertà di essere nel momento, che non è quello che sono io, ma quello che vorrei essere: qualcuno libero come te. Downey: Ero piuttosto fuori di testa per tutto il tempo delle riprese, ma ricordo che mi sembrava una delle interpretazioni più rilassate della storia del cinema. Foster: Quello a cui pensavo quando ho pensato di incontrarti è che siamo partiti dallo stesso punto, come attori bambini, ma con traiettorie opposte. Tu sei arrivato a girare il film con questa libertà, e per alcuni anni non hai avuto necessariamente la parte della disciplina. Poi, con il passare del tempo, nel tuo modo di fare di chi pratica le arti marziali, sei diventato una persona straordinariamente disciplinata che si diverte ancora. Downey: Una volta mi ha scritto una lettera, dove parlavi di Chaplin e della sua precisione. Ed è venuto fuori che è stata una delle cose più profetiche. Hai avuto un grande impatto su di me. Foster: Ho iniziato dicendo: “Fai quello che ti dicono gli altri, segui questo percorso, questi sono gli obiettivi che ho e queste sono le cose che voglio fare”. Con l’età mi sono resa conto che, per quanto fosse utile per la mia carriera, questo non mi rendeva libera. Con l’età ho imparato a essere più libera e a non essere così disciplinata.

Sprofondare nel ghiaccio in True Detective

La chiacchierata si sposta poi sull’attualità, che li han visti entrambi entrare nella scuderia HBO. Downey Jr., dopo Oppenheimer, si è cimentato nella miniserie Il simpatizzante, dove interpreta ben 4 personaggi diversi. In una scena dello show, attualmente in onda su Sky, tutti questi appaiono insieme. Ecco come si sono svolte le riprese:

La produzione ha detto: “Dobbiamo girare in due giorni e dobbiamo assicurarci che Downey non impazzisca e che non perda il tocco magico”. Ho girato Claude [l’agente della CIA] la mattina, il deputato il pomeriggio. Il giorno dopo sono tornato, ho girato il professore la mattina e l’autore il pomeriggio. Ho pensato: “Quei due giorni sono quelli che mi spaventano”.

Così, l’attore chiede alla collega quale è stato invece il suo momento più difficile durante le riprese di True Detective: Night Country, nuova stagione della miniserie HBO che l’ha vista protagonista. Ecco la sua risposta:

Sprofondare nel ghiaccio. Continuavo a chiedere: “Come faremo?”. E la troupe: “Vedremo”. Perché è alla fine. “Ma non stiamo davvero sprofondando nel ghiaccio, giusto?“, chiedevo. L’abbiamo girato in una grande vasca. Ed era completamente buio, a circa 45 metri di profondità. Lavoro con un apneista che mi dice: “Ecco come trattenere il respiro in modo da continuare a scendere. Io mi metto lì vicino. Quando dicono ‘Buona’ posso nuotare verso di te e salvarti”. Hanno appesantito ogni giacca in modo che non potessi risalire in superficie, e avevo gli stivali grandi. La cosa che non avevo previsto è che non potevo vedere nulla davanti a me. È stato il mio incubo peggiore. Di solito è l’opposto, quando si pensa: “Andrà male”. Ma quando sono arrivato lì, è andata effettivamente male.

Trovate tutte le informazioni su True Detective: Night Country nella nostra scheda.

Anche per Il simpatizzante, vi rimandiamo alla nostra scheda.

Cosa ne pensate della chiacchierata tra Jodie Foster e Robert Downey Jr.? Lasciate un commento!

