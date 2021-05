In attesa di scoprire di più riguardo il nuovo capitolo del franchise diScreen Junkies ha voluto realizzare un divertente trailer onesto dei capitoli 2 e 3 (Parabellum), arrivati rispettivamente nelle sale nel 2017 e nel 2019.

Riguardo al franchise di John Wick:

Il franchise d’azione con Keanu Reeves è diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. In lavorazione c’è una serie di televisiva per Starz intitolata The Continental e anche uno spin-off intitolato Ballerina.

A dirigere Ballerina ci sarà Len Wiseman, regista della saga di Underworld ma anche produttore esecutivo di serie come Swamp Thing, Lucifer e Sleepy Hollow. La sceneggiatura è stata a Shay Hatten, autrice di Army of the Dead di Zack Snyder e John Wick 3 – Parabellum.

Qua sotto trovate la sinossi di John Wick 3 – Parabellum:

John Wick, killer infallibile ritiratosi dal “mestiere” ma tornato forzatamente a uccidere, è stato scomunicato dall’Alta Tavola, consesso internazionale di assassini. Sulla sua testa pende una taglia da 15 milioni di dollari, che attira l’attenzione di tutti i peggiori individui in circolazione.

E la sinossi del secondo film del franchise:

Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo.

