Jurassic World: Il dominio, le reazioni a caldo degli spettatori all’anteprima ad Arcadia Cinema

È finalmente arrivato al cinema, il terzo e ultimo film della trilogia che chiuderà il cerchio con l’intera saga di Jurassic Park riportando sullo schermo Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill al fianco dei protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Noi di BadTaste.it abbiamo celebrato il film con un’anteprima di mezzanotte ad Arcadia Cinema, sul mega schermo della Sala Energia, allo scattare della mezzanotte di giovedì 2 giugno.

Si è trattata di una grande proiezione evento dopo la quale, come sempre, abbiamo registrato le reazioni del pubblico per realizzare il video che potete ammirare qui in alto.

