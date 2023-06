La Warner Bros. ha pubblicato in rete il primo trailer di Justice League: Warworld, film d’animazione disponibile negli stati uniti a fine luglio.

Il cast vocale (originale) comprende: Jensen Ackles (Batman), Stana Katic (Wonder Woman/Diana Prince) e Darren Criss (Superman/Agente Kent). Ma anche Ike Amadi, Troy Baker, Matt Bomer, Roger C. Cross, Brett Dalton, Trevor Duvall, John DiMaggio, Robin Atkin Downes, Frank Grillo, Rachel Kimsey, David Lodge, Damian O’Hare e Teddy Sears.

Jeff Wamester (Legion of Super-Heroes) ha diretto il progetto basandosi su una sceneggiatura di Jeremy Adams (Supernatural), Ernie Altbacker (Justice League Dark: Apocalypse War) e Josie Campbell (She-Ra and the Princesses of Power).

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

