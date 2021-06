In questi giorni Katy Perry e Orlando Bloom sono sulle pagine dei tabloid perché “paparazzati” per le vie di Venezia, dove stanno trascorrendo una piacevole vacanza. Ma oggi la coppia fa parlare di sé per qualcosa di decisamente più serio: i due sono infatti al centro di un video realizzato dall’organizzazione non profit RepresentUS , a favore del For the People Act

Si tratta di una riforma elettorale volta a correggere alcune storture del sistema statunitense con strumenti come il finanziamento pubblico ai candidati, un nuovo codice etico per gli eletti e il rispetto del diritto di voto, con la cancellazione della pratica del gerrymandering e la registrazione automatica alle liste elettorali per tutti gli elettori (tra le altre cose). Presentata al Congresso nel 2018, la riforma è rimasta ferma a causa dell’opposizione dei Repubblicani, che controllavano ancora il Senato. Ora che entrambe le camere sono in mano ai Democratici, la speranza è che la riforma riesca a passare, e RepresentUS invita tutti i cittadini, dai conservatori ai progressisti, a sollecitare i propri rappresentanti a votare in favore di una legge che intende combattere la corruzione politica e rendere le elezioni uno strumento più equo.

Nel video, Orlando Bloom e Katy Perry, visibilmente invecchiati, inviano un messaggio dal 2055 spiegando ai cittadini del presente che la democrazia sopravviverà solo se tutti combatteranno per salvarla. “Siete la nostra unica speranza. L’america che conoscete non esiste nel nostro futuro. La democrazia è morta. Non abbiamo voce. Il regime guarda ogni nostra mossa.” spiega Bloom. “È iniziato tutto quando la soppressione del diritto di voto si è diffusa in tutta l’America. Le leggi sul diritto di voto sono morte nel Senato. Chiusero i seggi elettorali. Abbiamo perso il nostro diritto di voto,” aggiunge Perry. E insieme concludno: “Avete il potere di cambiare le cose. Salvate la democrazia finché potete. Chiamate il vostro Senatore”.

Potete vedere il video qui sopra!