Keanu Reeves vorrebbe interpretare un “Batman più vecchio” un giorno

In DC League of Super-Pets, il film d’animazione di prossima uscita, Keanu Reeves presta la voce a Batman, diventando a tutti gli effetti uno degli attori scelti per interpretare il vigilante di Gotham.

Come raccontato ad Extra, interpretare il personaggio è sempre stato un suo desiderio:

Per me è sempre stato un sogno. Ora Pattinson è Batman e sta andando alla grande. Magari un giorno toccherà a me, quando avranno bisogno di un Batman più vecchio.

Reeves ha poi parlato del lavoro fatto con il film d’animazione:

Ho una parte piccola in questo film, ma nonostante questo è stato bellissimo far parte di un film con Dwayne Johnson e Kevin Hart, e poi ho potuto interpretare Batman!

Rivedremo Keanu Reeves in John Wick – Capitolo 4 che sarà al cinema il 24 marzo 2023.

