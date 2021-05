LEGGI ANCHE – Kevin Hart sul set del suo primo progetto dopo l’incidente stradale dello scorso anno

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer italiano di(Fatherhood), commedia dalle tinte drammatiche con protagonista(Jumanji: Benvenuti nella giungla).

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 18 giugno. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Il lungometraggio segue la storia di un padre single che cerca di crescere sua figlia dopo la morte prematura della madre avvenuta al momento del parto.

L’opera è ispirata alla vera storia di Matthew Logelin e si basa sul libro di memorie “Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss and Love”.

Nel cast troviamo Kevin Hart ma anche Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Anthony Carrigan e Paul Reiser.

Cosa ne ensate di questo primo trailer di Fatherhood? Quanto attendete il film? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Netflix