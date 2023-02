È uscito il 20 febbraio per tre giorni nei cinema italiani La primavera della mia vita, il film diretto da Zavvo Nicolosi e interpretato da Colapesce e Dimartino, anche autori della sceneggiatura assieme a Nicolosi e Michele Astori e autori delle musiche.

LA PRIMAVERA DELLA MIA VITA: LA TRAMA

La primavera della mia vita è la rocambolesca storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere. Dopo la rottura del loro sodalizio professionale e un lungo periodo di silenzio, Antonio (Dimartino) ricontatta Lorenzo (Colapesce) per un nuovo, misterioso e affascinante progetto. Questa volta la musica non c’entra, ma la posta in gioco è così alta da smontare l’iniziale diffidenza di Lorenzo e la scadenza così stretta da trascinare i due amici in una spericolata, quanto temeraria, corsa contro il tempo in cui le sorprese non finiscono mai. E Antonio e Lorenzo dovranno fare i conti con il proprio passato e con se stessi. Fino ad una sconvo...