Ecco il trailer italiano di La profezia del male, horror diretto da Spenser Cohen (I mercenari – The Expendables) e Anna Halberg (Extinction, Moonfall) con protagonisti Harriet Slater (Pennyworth), Adain Bradley, Avantika (Mean Girls) e Jacob Batalon (Avengers: Endgame, Spider-Man: No Way Home).

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 9 maggio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

La descrizione ufficiale del progetto:

Mai usare le carte di qualcun altro: questa la regola sacra nella lettura dei Tarocchi. Quando un gruppo di amici la infrange scatena inconsapevolmente una terribile minaccia imprigionata nelle carte maledette. Uno dopo l’altro, i protagonisti dovranno affrontare il loro destino in una sfida contro la morte per sfuggire al futuro predetto nella profezia dei Tarocchi.

