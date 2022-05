Doveva uscire “nell’estate”, come era scritto sul primo poster diffuso qualche settimana fa , ma la Sony Pictures ha deciso di rinviare a ottobre l’uscita italiana de(Where the Crawdads Sing). Negli USA l’atteso adattamento del bestseller omonimo scritto da Delia Owens, con protagonista Daisy Edgar-Jones ( Normal People ), arriverà invece il 15 luglio, ma evidentemente la major (che in Italia viene distribuita da Warner Bros.) ha scelto dinel periodo estivo per il lancio italiano.

Nel film sarà presente un brano inedito di Taylor Swift, intitolato Carolina.

Potete vederlo in italiano qui sopra o, in lingua originale, qui sotto.

La storia è incentrata su Kya, una giovane donna della Carolina del Nord che vive nelle paludi e che viene sospettata dell’omicidio di un uomo con cui ha un passato. Nel cast, insieme a Edgar-Jones, anche Harris Dickinson (Beach Rats), nei panni di Tate, un amico di Kya, e Taylor John Smith (Sharp Objects) come Chase, l’ex amante della ragazza che viene brutalmente ucciso. Li affiancano David Strathairn, Garret Dillahunt, Ahna O’Reilly e Michael Hyatt.

A produrre la pellicola Reese Witherspoon con la sua Hello Sunshine: nel 2018 aveva selezionato il romanzo di Owens per il suo book club. A scrivere il film Lucy Alibar, la regia è a cura di Olivia Newman.

LA RAGAZZA DELLA PALUDE: TRAMA