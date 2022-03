La Sony Pictures ha lanciato oggi il trailer di(Where the Crawdads Sing), annunciando che anche in Italia uscirà in estate come negli Stati Uniti (dove l’uscita è prevista per il 24 luglio). Il film è l’adattamento del bestseller omonimno scritto da Delia Owens, con protagonista Daisy Edgar-Jones ( Normal People ). Assieme al trailer è stato annunciato che nella colonna sonora del film sarà presente un brano inedito di, intitolato Carolina. Nel trailer è presente un assaggio della canzone (circa 44 secondi complessivi).

Potete vederlo in italiano qui sopra o, in lingua originale, qui sotto.

La storia è incentrata su Kya, una giovane donna della Carolina del Nord che vive nelle paludi e che viene sospettata dell’omicidio di un uomo con cui ha un passato. “Mi sono davvero innamorata del mondo creato da Delia, la sua scrittura è veramente poetica,” ha commentato qualche settimana fa Edgar-Jones su Instagram. “Descriverei Kya come ferocemente resiliente, straordinariamente curiosa e forte. E mi sento privilegiata ed entusiasta di interpretarla”.

Nel cast insieme a lei anche Harris Dickinson (Beach Rats), nei panni di Tate, un amico di Kya, e Taylor John Smith (Sharp Objects) come Chase, l’ex amante della ragazza che viene brutalmente ucciso. Li affiancano David Strathairn, Garret Dillahunt, Ahna O’Reilly e Michael Hyatt.

A produrre la pellicola Reese Witherspoon con la sua Hello Sunshine: nel 2018 aveva selezionato il romanzo di Owens per il suo book club. A scrivere il film Lucy Alibar, la regia è a cura di Olivia Newman.

Questa la sinossi:

Dal romanzo best-seller di Delia Owens nasce un avvincente mistero. La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing) racconta la storia di Kya, una bambina abbandonata che è cresciuta fino all’età adulta nelle pericolose paludi della Carolina del Nord. Per anni, le voci sulla “ragazza della palude” hanno perseguitato Barkley Cove, isolando la forte e selvaggia Kya dalla sua comunità. Attratta da due giovani della città, Kya si apre a un mondo nuovo e sorprendente; ma quando uno di loro viene trovato morto, è immediatamente indicata come la principale sospettata. Man mano che il caso si sviluppa, il verdetto su ciò che è realmente accaduto diventa sempre meno chiaro, minacciando di rivelare i molti segreti che si nascondono all’interno della palude.

Ecco anche il suggestivo poster: