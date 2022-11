Le nuotatrici: l’emozionante trailer italiano del film Netflix

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer italiano di Le nuotatrici, film tratto da una storia vera diretto da Sally El-Hosaini.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 23 novembre.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto la descrizione ufficiale del progetto:

Dalla guerra in Siria alle Olimpiadi di Rio del 2016, due sorelle intraprendono un viaggio straziante come rifugiate, utilizzando in maniera eroica le proprie emozioni e le proprie abilità di campionesse di nuoto. Da una storia vera. Regia di Sally El-Hosaini.

FONTE: Netflix