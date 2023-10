The Killer

Netflix ha fissato al 9 novembre la data di riapertura dell’Egyptian Theatre di Los Angeles, storico cinema acquistato nel 2020 dal colosso dello streaming.

L’edificio, che compie 101 anni proprio in questi giorni, è stato restaurato da cima a fondo e ospiterà proprio in data 9 novembre la proiezione di The Killer, film di David Fincher con protagonista Michael Fassbender seguita da un Q&A con il regista.

Nella parte superiore della pagina potete vedere una clip diffusa da Netflix che mostra un’anteprima del corto documentario “Temple of Film: 100 Years of the Egyptian Theatre” realizzato da Netflix e che verrà anche proiettato nel teatro.

Fondato nel 1922 da Sid Grauman, l’Egyptian Theatre si trova su Hollywood Boulevard, a poche centinaia di metri a est del cinema El Capitan (di proprietà della Disney) e del Chinese Theatre (di proprietà della multinazionale cinese di elettronica TCL), altri due cinema storici della città. La prima premiere che ospitò fu quella di Robin Hood, con Douglas Fairbanks.

