In occasione del debutto in streaming il regista Angus MacLane ha svelato a CartoonBrew una scena tagliata dal film. Il nuovo lungometraggio della Pixar, Lightyear: la vera storia di Buzz, è disponibile dallo scorso 3 agosto in streaming su Disney Plus.

In occasione del debutto in streaming il regista Angus MacLane ha svelato a CartoonBrew una scena tagliata dal film che ci mostra come è nata l’iconica frase “Verso l’infinito e oltre”. Il regista ha spiegato di averla rimossa dal film per questioni di “ritmo”.

Potete ammirarla qui in alto.

