Online è approdato il teaser trailer di, progetto animato targato Sony Pictures Animation in arrivo su Netflix in cui sentiremo(His Dark Materials, Hamilton) nei panni vocali del protagonista.

Nel lungometraggio Miranda presta la voce a Vivo, un cercoletto (o kinkajou) che dovrà affrontare un viaggio da l’Avana a Miami per consegnare un brano musicale per conto dell’amato proprietario Andres, doppiato da Juan de Marcos González del gruppo Buena Vista Social Club.

Il film è stato diretto da Kirk DeMicco (I Croods) e da Brandon Jeffords (Piovono polpette 2) e basato su una sceneggiatura di Alegría Hudes (In the Heights – Sognando a New York).

Nel cast vocale troviamo anche Gloria Estefan, Zoe Saldana (Guardiani della galassia), Michael Rooker (The Suicide Squad – Missione suicida), Brian Tyree Henry (Eternals), Nicole Byer (Nailed It!), Leslie David Baker (The Office), Katie Lowes, Olivia Trujillo e Lidya Jewett.

L’opera conterrà brani scritti da Miranda e composti da Alex Lacamoire.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

