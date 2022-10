Falling For Christmas: Lindsay Lohan nel trailer della commedia natalizia targata Netflix

Lindsay Lohan è pronta a tornare sullo schermo nella nuova commedia natalizia targata Netflix e intitolata Falling For Christmas che sarà disponibile in streaming dal 10 novembre e di cui oggi è disponibile il trailer.

LEGGI – Il ritorno di Lindsay Lohan affidato al nuovo film di Natale di Netflix

La star di Mean Girls e The Canyons non recita in un film dal 2019, quando è comparsa in Among the Shadows, e in una recente intervista ha parlato proprio del suo ritorno spiegando che la recitazione fa parte della sua vita e che per lei è “come andare in bici”.

La nuova pellicola natalizia è incentrata su una viziata ereditiera di un impero alberghiero (Lohan), fidanzata da poco, che viene coinvolta in un incidente sui campi da sci, perdendo la memoria proprio qualche giorno prima di Natale. A prendersi cura di lei il modesto proprietario di una baita e sua figlia.

Alla regia del film troviamo Janeen Damian, mentrea produrre la pellicola la MPCA, casa di produzione specializzata in questo genere di film.