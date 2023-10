Come vi abbiamo segnalato, nei giorni scorsi Luc Besson ha visitato varie città italiane per festeggiare con gli spettatori il successo di Dogman: il film, presentato in concorso al Festival di Venezia, ha già incassato più di un milione di euro e continuerà il suo percorso in sala anche nelle prossime settimane.

Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare il grande regista e di parlare con lui del suo modo di fare cinema, degli stimoli che trova in ogni film e di cosa vede di sé negli outsider al centro dei suoi film.

Potete vedere l’intervista di Gabriele Niola, sottotitolata in italiano, qui sopra.

Trovate tutte le informazioni su Dogman nella nostra scheda.

