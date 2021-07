La Sony ha diffuso in rete il trailer italiano di, sequel di Man in the Dark, il thriller/horror di Fede Alvarez nel 2016

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 12 agosto. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

La sinossi ufficiale del film:

Il sequel di Man in the Dark è ambientato negli anni successivi all’iniziale sanguinolenta irruzione in casa, dove ora Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive in pace e tranquillità finché i suoi vecchi peccati non lo raggiungeranno.

La trama del sequel è ambientato qualche anno dopo la letale vicenda del primo film: Nordstrom vive in isolamento finché i suoi peccati del passato non tornano a tormentarlo. Nel primo film era lui a terrorizzare il prossimo (nel cast al suo fianco due giovani Jane Levy e Dylan Minnette), mentre qui dovrà essere lui a difendersi.

“Nel primo film, Norman aveva il coltello dalla parte del manico,” ha spiegato Fede Alvarez a IGN. “Questa volta le sorti sono opposte: gli invasori sono molti di più, e sarà lui a doversi difendere dalle avversità”. Alvarez torna alla produzione e come co-sceneggiatore assieme a Rodo Sayagues, qui al suo debutto come regista. Nel cast anche Brendan Sexton III e Madelyn Grace.

Alvarez, Sam Raimi e Rob Tapert si sono occupati di produrre il film attraverso Ghost House Pictures e Good Universe. La Sony porterà il sequel di Man in the Dark nei cinema americani il 13 agosto. Un giorno prima nelle sale italiane.

FONTE: Sony Pictures