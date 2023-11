La Sony ha diffuso oggi il trailer di Madame Web, il cinecomic Sony in arrivo l’anno prossimo con protagoniste Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Isabela Merced.

Potete ammirarlo qui in alto in italiano, a seguire in lingua originale (che dura circa 1 minuto in più).

Madame Web – La trama

“Nel frattempo, in un altro universo…”, Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce.

Madame Web sarà al cinema il 16 febbraio 2024. Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

