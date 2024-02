Mark Ruffalo ha ricevuto alcune ore fa il Santa Barbara International Film Festival American Riviera Award 2024 e in occasione di un botta e risposta incentrato sulla sua carriera ha parlato anche dell’Universo Marvel.

È stato proprio in questa occasione che ha confermato il suo ritorno in Captain America 4.

Come si può vedere al minutaggio 9:25 dell’intervista, all’attore è stato chiesto: “Il prossimo progetto sarà Captain America: Brave New World, nel 2025. Giusto?“. “Sì” ha ribattuto lui. “E ti è permesso parlarne?“. “Sì, sarà fantastico” ha risposto, prima di sottolineare di non poter dire altro perché “ci sono dei droni che mi seguono e mi controllano“.

Dopo che la clip dall’intervista è diventata virale, Variety ha pubblicato una smentita (non è chiaro se per volere degli agenti di Ruffalo) sostenendo che l’attore non avesse capito la domanda e che intendesse semplicemente che uno dei prossimi film Marvel sarebbe stato Captain America 4: Brave New World.

Non è la prima volta che Mark Ruffalo si lascia sfuggire rivelazioni sui progetti dei Marvel Studios. Tra i casi più celebri, ricordiamo, gli spoiler sul finale di Avengers: Infinity War e la trasmissione in diretta dei primi minuti di Thor: Ragnarok alla prima del film.

Captain America 4 (Brave New World) arriverà al cinema il 14 febbraio 2025.

Nel cast compariranno anche Harrison Ford, Liv Tyler e Tim Blake Nelson, oltre a Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly e Danny Ramirez. Alla regia, Julius Onah.

