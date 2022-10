Marvel Studios: nuove fonti confermano l’ingaggio di Harrison Ford, il primo debutto in Captain America 4?

Qualche settimana fa, a ridosso della D23 Expo, vi abbiamo riportato alcune voci sul possibile ingresso di Harrison Ford nell’Universo Marvel nei panni del generale Ross dopo la morte di William Hurt.

Stando a Jeff Sneider di The Ankler l’accordo per un’apparizione in Thunderbolts era stato chiuso e lasciato sottotraccia o che in alternativa Harrison Ford stesso avesse deciso di lasciar perdere perché poco desideroso di legarsi a un altro franchise dopo Star Wars e Indiana Jones.

In occasione di una nuova puntata di The Hot Mic With John Rocha and Jeff Sneider, il giornalista ha ammesso di aver fatto “le domande sbagliate” qualche settimana fa, e ha sottolineato che sebbene ci fossero dei dubbi sull’apparizione di Ford in Thunderbolts, un accordo tra l’attore e i Marvel Studios era stato già effettivamente firmato: quello per il debutto in Captain America: New World Order.

Slashfilm ha poi confermato in maniera indipendente da quanto riportato da Sneider che la notizia è vera: Harrison Ford sarà il nuovo Thaddeus Ross dell’Universo Marvel. Captain America: New World Order sarà al cinema il 3 maggio 2024, mentre Thunderbolts il 26 luglio 2024.

