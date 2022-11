Marvel Studios: la nuova intro aggiunge She-Hulk e la nuova Black Panther

Ieri è arrivato in streaming su Disney Plus Guardiani della Galassia Holiday Special, lo speciale di Natale scritto e diretto da James Gunn e prodotto, naturalmente, dai Marvel Studios.

Per l’occasione i Marvel Studios hanno svelato la nuova intro aggiornata che tiene conto delle ultime aggiunte all’UCM, tra cui She Hulk e Shuri in versione Black Panther dopo quanto accaduto in Wakanda Forever.

Potete ammirarla qui in alto, mentre a seguire trovate un fotogramma:

Lo speciale natalizio è un epilogo della Fase 4 assieme a Black Panther: Wakanda Forever.

James Gunn ha scritto e diretto Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special. Gli executive producer sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Gunn, Sara Smith e Simon Hatt, mentre David J. Grant e Lars P. Winther sono i co-produttori.

