Matilda The Musical: un’irriconoscibile Emma Thompson nel trailer del film Netflix!

Netflix ha lanciato oggi il trailer di Matilda The Musical, adattamento del musical premiato ai Tony e agli Olivier basato sul romanzo di Roald Dahl e in uscita a Natale. Nel trailer vediamo un’irriconoscibile Emma Thompson nei panni della preside Trinciabue!

Diretto dal regista premiato ai Tony Matthew Warchus (Matilda The Musical), il film è prodotto Working Title e The Roald Dahl Story Company, scritto da Dennis Kelly, con musiche e testi originali di Tim Minchin, e vede nel cast Alisha Weir, Stephen Graham, Andrea Riseborough, Lashana Lynch ed Emma Thompson.

Potete vedere il trailer qui sopra, mentre trovate un mucchio di foto qui sotto!

Matilda Wormwood (Alisha Weir) è una ragazzina molto curiosa, con una mente arguta e una vivace immaginazione… e i peggiori genitori al mondo. Mentre il papà e la mamma (Stephen Graham e Andrea Riseborough) si tengono occupati con TV spazzatura e loschi piani per guadagnare soldi, lei si perde tra le pagine dei suoi amati libri. Loro sono rumorosi, egoisti e crudeli, mentre lei è una silenziosa osservatrice, che trama piccoli gesti audaci di ribellione e vendetta.

Dal primo incontro con l’insegnante Miss Honey (Lashana Lynch), Matilda si sente motivata e incoraggiata e inizia a immaginare storie fantastiche. Entusiasta di frequentare Crunchem Hall, resta sorpresa quando scopre che la scuola è in realtà un luogo inquietante e opprimente, controllato dall’imponente e perfida preside Trinciabue (Emma Thompson).

Oltre a Miss Honey, le altre figure positive in un mare di cattiveria sono la signora Phelps (Sindhu Vee), bibliotecaria amante dei racconti, e i suoi nuovi compagni di scuola. Sopraffatta da un incontrollabile senso di giustizia, Matilda osa ribellarsi per ciò che è giusto e insegna alla signora Trinciabue una lezione che non dimenticherà facilmente.

Matilda The Musical di Roald Dahl è la storia incoraggiante di una straordinaria ragazzina che scopre di avere superpoteri e prende le redini del proprio destino sfidando la sorte con coraggio per aiutare gli altri a cambiare il loro futuro. Ribellandosi per ciò che è giusto, otterrà risultati miracolosi.