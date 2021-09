Nella parte superiore di questa pagina potete vedere il trailer teaser di, mentre la versione integrale sarà disponibile a partire da questo giovedì.

Lo trovate nel player di YouTube qua sopra. Ma Non è tutto. Poco fa vi abbiamo detto che il vecchio, storico sito della saga, “What is The Matrix”, è stato riattivato dalla Warner. Ora sono già arrivati i primo cambiamenti. Se andate a visitarlo noterete infatti la presenza delle due iconiche pillole, rossa e blu. Cliccando su una delle due potrete vedere alcune scene in anteprima che differiscono a seconda del colore scelto, e facendo refresh ogni volta il trailer cambierà (aggiornando l’orario che viene dichiarato e inserendo immagini inedite). Pare ci siano migliaia e migliaia di versioni diverse del teaser…

Qualche giorno fa, Lilly Wachowski ha avuto modo di spiegare perché abbia deciso di affrancarsi dalla regia del progetto:

Avevo appena completato la mia transizione ed ero del tutto esausta perché avevamo fatto Cloud Atlas, Jupiter Ascending e la prima stagione di Sense8 uno di seguito all’altro. Ne rilasciavamo uno e eccoci a prepararne un altro allo stesso tempo. E parliamo di progetti da 100 giorni e passa di riprese ciascuno, più aggiungici il coming-out, l’essere del tutto esausta e capirai facilmente come il mio mondo stesse praticamente cadendo a pezzi in una certa misura. Avevo la necessità di allontanarmi dall’industria. Dovevo riconnettermi con me stessa in qualità di artista e l’ho fatto tornando a scuola di pittura e robe del genere. Lana ebbe questa nuova idea per un altro Matrix, iniziammo a parlarne solo che il tutto avvenne fra la morte di nostro padre e nostra madre, che sono scomparsi a distanza di cinque settimane l’uno dall’altra. Trovavo poco attraente l’idea di tornare a rivivere una vecchia esperienza. Non volevo rivivere qualcosa di così collegato alla mia transizione, a questa gigantesca rivoluzione nella mia vita, al senso di perdita provato dopo la morte di mia madre e mio padre, trovavo emotivamente poco appagante tornare a camminare su questi sentieri già percorsi nella mia vita. Desideravo, anzi, fare l’opposto. Lana voleva fare il film per motivi differenti dai miei. Non posso parlare per lei, ma questo è quello che io ho provato