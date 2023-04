In occasione dell’uscita di Super Mario Bros. Il Film, la Illumination Entertainment ha lanciato il teaser trailer del suo prossimo film d’animazione, annunciando che uscirà a Natale (il 22 dicembre negli Stati Uniti): si intitola Migration, ed è incentrato su una famiglia di anatre che vive in uno stagno in New England e che decide che non ha più bisogno di migrare “grazie” al riscaldamento globale.

Il teaser è preceduto da spezzoni di diversi successi della Illumination, per poi mostrare le prime scene del film, che il CEO di Illumination Chris Meledandri recentemente ha descritto a Variety come “diverso da qualsiasi cosa abbiamo fatto prima d’ora: è visivamente molto bello, ha una qualità quasi pittorica, ed è una storia ricca di cuore e umorismo. Una storia molto umana, con personaggi che ci sono vicini e che finiscono per affrontare problemi che possiamo capire tutti quanti, nonostante siano delle anatre. E i dettagli di queste anatre sono incredibili, dalle piume più piccole ai movimenti al loro volo”.

A scrivere la sceneggiatura Mike White (autore di The White Lotus) mentre alla regia troviamo Benjamin Renner, regista di Ernest e Celestine, candidato all’Oscar come miglior film d’animazione.

