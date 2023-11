Come abbiamo visto, tra gli ospiti dell’edizione 2023 di Lucca Comics & Games ci sono stati Miraphora Mina ed Eduardo Lima, il duo noto come MinaLima, celebre per aver curato l’universo grafico della saga di Harry Potter e di quella di Animali Fantastici.

I due hanno incontrato migliaia e migliaia di fan nel corso dei cinque giorni di fiera dopo aver inaugurato una mostra alla Chiesa di S. Cristoforo, MinaLima: Makers of Magic.

Qui in alto potete guardare la nostra intervista ai due artisti, che hanno affrontato svariati argomenti, uno su tutti proprio la mostra:

Miraphora Mina: Siamo così abituati a stare nel dietro le quinte, perciò queste esperienze sono così diverse, ogni volta ci meravigliamo per le interazioni con il pubblico, che sono fantastiche. Ma ovviamente senza il pubblico gli illustratori, gli scrittori e i creativi non sono nulla! Perciò ne siamo grati. Quando lavoriamo in studio quello a cui pensiamo costantemente quando creiamo i libri, le illustrazioni, è a cosa si aspetta il pubblico, lo abbiamo sempre a mente, ma ogni giorno allo studio è fantastico perché ci sentiamo fortunati, siamo circondati da talenti incredibili, abbiamo 20 grafici impegnati in diversi progetti, tra cui anche i parchi a tema. Eduardo Lima: Quando abbiamo fondato MinaLima nel 2010 avevamo un solo assistente. Ora siamo una famiglia di 63 persone tra coloro che lavorano ai progetti, quelle nei negozi, in produzione e così via.

La mostra ha attirato migliaia e migliaia di persone nei cinque giorni di fiera. Il duo si è detto particolarmente colpito, soprattutto per il fatto che così tanta gente sia interessata all’arte:

Miraphora Mina: Per certi versi Harry Potter ci ha aiutato, con lo Studio Tour e tutto il resto, a mostrare l’arte che c’è dietro un progetto che associamo all’industria dello spettacolo. Ma adesso tutti stanno capendo che ci sono così tanti livelli. La nostra filosofia è sempre di creare opere che noi stessi vorremmo vedere. Perciò personalmente adorerei vedere una mostra in cui assistere all’ideazione, entrando nel cervello dei creatori, ed è quello che abbiamo fatto qui. Eduardo Lima: L’altra cosa che sta succedendo è che molti vengono da noi a dirci che sono dei grafici o illustratori e lavorano nel cinema per merito nostro. E questo è, oddio, la miglior ricompensa per ogni artista.

Sapere che ispiriamo le persone a interessarsi all’arte è incredibile.

Nel futuro di MinaLima c’è anche un percorso distaccato da Harry Potter e dalla rivisitazione dei Classici targati Ippocampo edizioni:

Eduardo Lima: Siamo molto concentrati su alcune storie originali, perciò l’ambizione di MinaLima è di avere libri tutti nostri, con le nostre storie e i nostri mondi incredibili. Ci stiamo concentrando su questo. Ne abbiamo parlato in Germania e in Francia e ci hanno chiesto: “Si possono pre-ordinare?” Abbiamo risposto: “no, no, no, aspettate!“. La speranza è che succeda presto.

Hanno poi parlato della serie di Harry Potter in sviluppo per la piattaforma streaming Max, limitandosi a dire di non sapere ancora nulla.

“Mai direi mai” ha detto Miraphora Mina in merito alla possibilità di lavorarci, prima di aggiungere:

Con il cinema devi aspettare che ti coinvolgano, ecco perché lavoriamo anche a nostri progetti, perché a volte non vuoi aspettare.

Si è poi toccato, come ultimo argomento, quello dell’intelligenza artificiale, che il duo vede come strumento ma non come sostituto:

Eduardo Lima: Credo che come con ogni nuova tecnologia dovremmo avere la mente aperta, esplorarla e capire cosa può aggiungere alla nostra vita. Se può essere uno strumento, assolutamente. Se deve sostituire, no. È questo che deve capire la gente. È uno strumento, non un sostituto. Queste non possono essere sostituite [le mani], questo [il cervello] e specialmente questo [il cuore]. Il cuore non può essere sostituito da una macchina.

