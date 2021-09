Netflix ha diffuso oggi il trailer di, il film originale prodotto da Lotus Production, una società di Leone Film Group, per Netflix in associazione con Mediaset.

Diretto da Roberto Capucci, Mio fratello, mia sorella vede nel cast Alessandro Preziosi (Nick), Claudia Pandolfi (Tesla), (Ludovica Martino (Carolina), Francesco Cavallo (Sebastiano), Stella Egitto (Emma), Caterina Murino (Giada), ed è così descritto nella sinossi:

Alla morte del padre, Tesla e suo fratello Nik si ritrovano, per un singolare patto successorio, a dover convivere per un anno sotto lo stesso tetto, pur non essendosi più visti da più di vent’anni. Nella casa vivono anche i figli di Tesla: Sebastiano, un violoncellista di grande talento affetto da schizofrenia ad alto funzionamento, al quale la donna ha dedicato la vita e un’ossessiva e soffocante protezione, e Carolina, con la quale invece ha un rapporto difficile e conflittuale. La convivenza difficile innescherà scontri e continui battibecchi tra Nik e Tesla, due fratelli agli antipodi, e la nascita di un inaspettato forte legame tra Nik e suo nipote Sebastiano. Col tempo tutti troveranno pian piano un equilibrio, fino a quando una serie di eventi porteranno i personaggi a dover fare i conti con le proprie paure e segreti, in un difficile viaggio verso il perdono e l’accettazione di sé stessi e dei loro legami affettivi e familiari.