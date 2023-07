I film della saga di Mission: Impossible sono amati e apprezzati anche grazie ai folli stunt che vengono effettuati in prima persona da Tom cruise.

Il video pubblicato su YouTube da Insider fa qualcosa di analogo ripercorrendo la storia e l’esecuzione di queste spettacolari scene di Mission: Impossible interpretate da Tom Cruise.

Lo trovate qua sopra!

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate.

Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

