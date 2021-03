Svariate settimane fa, quando sembrava chedovesse ancora arrivare nei cinema, abbiamo partecipato al junket virtuale della pellicola, occasione durante la quale il nostro Andrea Bedeschi ha avuto la possibilità d’intervistare la protagonistae il regista. Anche se non è ancora chiaro se la Sony porterà comunque il film nei cinema italiani quando riapriranno o se opterà per la release diretta in digital, abbiamo ricevuto il nulla osta alla pubblicazione della chiacchierata fatta con i due talent.

Potete trovare le interviste di Andrea Bedeschi al regista e alla protagonista di Monster Hunter direttamente qua sopra!

L’occasione è comunque interessante perché, fra un paio di settimane, approderà su Nintendo Switch il nuovo videogioco della saga, Monster Hunter Rise. Il titolo targato Capcom sarà disponibile in esclusiva per la console ibrida della Grande N a partire dal 26 marzo.

Ecco la sinossi e la nostra scheda dedicata al titolo:

Ambientato nel villaggio di Kamura, luogo a tema ninja, MONSTER HUNTER RISE ti esorta a esplorare lussureggianti ecosistemi e ad affrontare temibili mostri per diventare il cacciatore definitivo.

Mezzo secolo dopo la devastazione causata dall’ultima calamità, i cacciatori devono affrontare un mostro terribile che minaccia di gettare di nuovo quelle terre nel caos.

Caccia in solitaria o insieme ad amici imbarcandoti in missioni per abbattere mostri giganteschi con le armi che hai scelto.

Un sistema di gioco tutto nuovo caratterizzato da insetti filo e compagni Canyne aggiungerà ancora più emozioni a quello già consolidato che ha reso famoso Monster Hunter.

In un’ambientazione ispirata all’antico Giappone, esplora liberamente lussureggianti ecosistemi senza pause di caricamento tra un’area e l’altra.

Apprendi le tecniche da cacciatore, svela antichi segreti e proteggi il mondo da una fine certa.

La caccia è aperta in ogni momento. Puoi giocare a casa oppure fuori, grazie alle caratteristiche della console Nintendo Switch.

Questa, invece, la trama della pellicola:

Oltre il nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite una tempesta di sabbia inaspettata dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole. I soldati sono scioccati di scoprire che questo ambiente ignoto e ostile è dimora di mostri enormi e terrificanti immuni alle loro armi da fuoco. Nella sua disperata battaglia per la sopravvivenza, la squadra incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere a queste potenti creature. Mentre Artemis e Hunter iniziano ad acquistare fiducia reciproca, lei scopre di essere parte di una squadra comandata dall’Ammiraglio (Ron Perlman). Affrontando un pericolo così grande da minacciare di distruggere il loro mondo, i coraggiosi guerrieri uniscono le loro abilità uniche per fare squadra e combattere per l’ultima volta.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film di Monster Hunter? Ditecelo nei commenti!

