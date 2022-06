Netflix ha diffuso oggi il nuovo trailer de, film d’animazione diretto da Chris Williams ( Oceania ) incentrato su un famoso cacciatore di mostri che improvvisamente deve prendersi cura di una bambina.

Il trailer ci mostra l’ambientazione del film, un’era in cui mostri giganteschi minacciavano di affondare le navi nei mari e quindi i cacciatori di mostri diventavano vere e proprie leggende. Maisie (Zaris-Angel Hator) è una bambina appassionata di cacciatori di mostri, e Jacob Holland (Urban) è il più grande di tutti. Maisie vorrebbe unirsi al suo equipaggio, e un giorno si intrufola sulla sua nave. Jacob decide di riportarla a riva, ma dopo l’attacco di un gigantesco Kraken, i due si ritrovano su un’isola deserta dove scoprono dei cuccioli di mostro…

Le creature del film sono ispirate da illustrazioni delle creature marine realizzate nel sedicesimo e diciassettesimo secolo per mettere in guardia i marinai dei pericoli delle acque aperte.

In un’epoca in cui creature terrificanti solcano i mari, i cacciatori di mostri sono considerati veri e propri eroi. E il grande Jacob Holland è di certo il più osannato. Ma quando la giovane Maisie Brumble s’imbarca clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l’uomo trova a sorpresa un’alleata. Insieme intraprendono un viaggio epico in acque inesplorate ed entrano nella storia. Con la regia del premio Oscar Chris Williams (Oceania, Big Hero 6, Bolt: un eroe a quattro zampe), Il mostro dei mari conduce lo spettatore ai confini del mondo, dove ha inizio la vera avventura.