Niente di nuovo sul fronte occidentale: ecco il primo trailer del nuovo adattamento targato Netflix

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer del nuovo adattamento di Niente di nuovo sul fronte occidentale (All Quiet on the Western Front), tratto dall’opera letteraria scritta da Erich Maria Remarque e ambientata durante la Prima Guerra Mondiale.

Ian Stokell e Lesley Paterson si sono occupati della sceneggiatura del progetto, mentre Edward Berger (Jack, Deutschland ’83) è stato incaricato di dirigerlo.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma dal 28 ottobre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Malte Grunert (The Aftermath, Land of Mine, A Most Wanted Man) di Amusement Park produrrà il lungometraggio insieme a Daniel Dreifuss (Sergio, No). Daniel Bruhl figurerà anche come produttore esecutivo.

Dell’opera esistono già due versioni filmiche: All’ovest niente di nuovo del 1930 e il film per la TV Niente di nuovo sul Fronte Occidentale del 1979.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto basato su Niente di nuovo sul Fronte Occidentale? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: Netflix