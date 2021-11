Qualche giorno fa, presso il Banc of California Stadium a Los Angeles, si è tenuto un live concert dell’amatissimo Tim Burton’s Nightmare Before Christmas, la pellicola concepita da Tim Burton, diretta da Henry Selick e musicata, ovviamente, da Danny Elfman, anche doppiatore di Jack Skeletron nelle parti cantate (in quelle dialogate la voce originale era di Chris Sarandon, mentre nella versione italiana era Renato Zero in entrambi i contesti).

Fra i vari ospiti presenti, oltre al già citato Danny Elfman, c’era anche Billie Eilish che si è esibita insieme all’orchestra cantando la “canzone di Sally” vestita come la celeberrima bambola di pezza del film. Trovate il video da YouTube nella parte superiore della pagina mentre, quan sotto, la troviamo insieme a Danny Elfman per il “reprise” finale.

All’inizio di questa estate, Danny Elfman aveva avuto modo di ricordare Tim Burton’s Nightmare Before Christmas in una chiacchierata in cui aveva spiegato che, quando il lungometraggio era approdato nei cinema, la Disney non sapeva letteralmente cosa fare:

Quando il film è uscito, ho fatto due giorni di press junket in cui tutte le interviste partivano con “Non è troppo spaventoso per i bambini?”. La Disney non sapeva che fare con questo film per questa ragione, d’altronde erano una “compagnia per famiglie”. Vedere, anni dopo, che il film è amato dalle famiglie e ci sono video di bambini di quattro anni che cantano “Cos’è?” o “Questo è Halloween”, è come una vera e propria benedizione. È come se il film stesse vivendo una seconda vita dando prova che, inizialmente, la Disney sbagliava. Ma devo riconoscere proprio alla Disney di aver riconosciuto, dopo dieci, quindici anni, che il film continuava ad avere un seguito e hanno cominciato a investire nuove energie su di esso. Considero l’ostinazione di Nightmare Before Christmas come uno dei miei veri piaceri della vita.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!