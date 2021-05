HBO Max ha diffuso in rete il primo teaser trailer e alcune immagini ufficiali di, il nuovo film di Steven Soderbergh prodotto dalla Warner Bros. Pictures fino a poco tempo fa noto come

Nel ricco cast troviamo Don Cheadle (Black Monday), Benicio Del Toro (Sicario), David Harbour (Stranger Things), Amy Seimetz (The Comey Rule), Jon Hamm (Mad Men), Ray Liotta (The Many Saints of Newark), Kieran Culkin (Succession), Brendan Fraser (Doom Patrol), Noah Jupe (Honey Boy), Bill Duke (Black Lightning), Frankie Shaw (SMILF) e Julia Fox (Uncut Gems).

Scritto da Ed Solomon, il film è ambientato nel 1995 a Detroit e ruota attorno a un gruppo di criminali ingaggiati per rubare quello che credono sia un semplice documento. Quando il piano prende una brutta piega, la loro caccia a chi li ha ingaggiati – e a quale fosse il suo vero obiettivo – li costringe a fare i conti con una città in rapido mutamento.

Il film sarà presentato il 18 giugno al Tribeca Film festival per poi approdare su HBO Max il 1° luglio. Potete vedere il teaser nella parte superiore della pagina. Qua sotto potete invece vedere le immagini.

“L’ultima volta che ho girato un film a Detroit con una sceneggiatura fantastica e un cast fantastico le cose sono andate molto bene, perciò dietro la mascherina sono molto emozionato” ha commentato il regista.

Soderbergh ha già diretto un altro film per HBO Max intitolato Let Them All Talk e con Meryl Streep, Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges e Gemma Chan, che dovrebbe arrivare in streaming entro la fine dell’anno.

Cosa ne pensate di questo teaser? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTI: HBO Max, Deadline