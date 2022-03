Non aprite quella porta (2022)

Netflix ha diffuso una lunga clip italiana tratta da, film da poco approdato sulla nota piattaforma streaming.

Potete vedere la clip nella parte superiore della pagina.

Ricordiamo che il film venne annunciato a febbraio 2020: la Legendary Pictures aveva ingaggiato i fratelli Andy e Ryan Tohill per dirigere il reboot del film. Dopo una sola settimana di riprese, ad agosto, i due erano stati licenziati per divergenze creative. Il progetto è stato quindi affidato al direttore della fotografia vincitore dell’Emmy David Blue Garcia, ripartendo da zero. Successivamente, Netflix è subentrata nella distribuzione globale.

Il film originale di Tobe Hooper ebbe un tale successo da generare tre sequel (in uno dei quali comparivano Matthew McConaughey e Renée Zellweger). Nel 2003 la Platinum Dunes di Michael Bay produsse un reboot che venne seguito da un prequel tre anni dopo. La Lionsgate successivamente realizzò Texas Chainsaw 3D e il recente Leatherface. Infine, i diritti sono passati alla Legendary Pictures.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Netflix Italia