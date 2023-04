È lo stesso Dwayne Johnson ad annunciare che la Disney è al lavoro su un nuovo remake live action di un film d’animazione: non si tratta però di un grande vecchio classico, ma di un film molto più recente. È Oceania (in originale Moana), uscito al cinema nel 2016 e diventato subito un grande successo.

The Rock ha condiviso la notizia col mondo in un video registrato alle Hawaii durante l’incontro annuale con gli azionisti guidato dal CEO Bob Iger. Johnson, che ha prestato la voce al personaggio di Maui nel film d’animazione, sarà produttore del film live action accanto a Dany Garcia e Hiram Garcia e la loro Seven Bucks Productions, assieme a Beau Flynn della Flynn Picture Co. Alla produzione esecutiva vi saranno anche Auli’i Cravalho, voce di Vaiana, e Scott Picture. La sceneggiatura sarà a cura di Jared Bush, già autore del film originale oltre che di Encanto e Zootropolis. Dana Ledoux Miller sarà coinvolto nella produzione.

Nel video, Johnson racconta quanto questo progetto sia legato alle Hawaii e quanto interpretare Maui lo abbia aiutato a ricordare suo nonno, a cui il personaggio è ispitato. Anche il film live action, come il suo predecessore animato, celebrerà le isole, le comunità e le tradizioni delle isole del Pacifico, attraverso gli occhi di una giovane donna desiderare di intraprendere la sua strada.

Sean Bailey, presidente della produzione di Walt Disney Studios, ha sottolineato che Oceania è ancora “all’inizio dello sviluppo, ma l’idea di lavorare assieme a questi straordinari partner per raccontare una storia così importante in live action è incredibile, soprattutto adesso che stiamo celebrando il nostro centenario”.

Il film originale ha incassato 644 milioni di dollari in tutto il mondo.

