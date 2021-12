Leggi anche: Hugh Grant in trattative per il nuovo film di Guy Ritchie

Dopoè tornato dietro la macchina da presa per un nuovo thrillerinizialmente noto con il titoloe ora ufficialmente chiamato

Nel cas troviamo Jason Statham, che interpreta Orson Fortune, un agente dell’MI6 reclutato dall’organizzazione di intelligence “Five Eyes” affinché rintracci e fermi la vendita di nuove armi letali che minacciano l’ordine mondiale. In coppia contro la sua volontà con un’esperta di tecnologie della CIA di nome Sarah Fidel, interpretata da Aubrey Plaza, Fortune si imbarca in una missione in giro per il mondo per cercare il miliardario Greg Simmonds (Hugh Grant) e infiltrarsi nella sua cerchia più intima.

Ritchie ha diretto su uno script di Ivan Atkinson e Marn Davies, che avevano già lavorato per il regista a The Gentlemen e a Wrath of Man. Ritchie ha dato il suo contributo alla sceneggiatura facendo alcuni accorgimenti, mentre Atkinson figura anche come produttore esecutivo assieme a Bill Block della Miramax.

Qui in alto trovate il primo trailer, a seguire potete ammirare due immagini e il poster:

La STXfilms si è assicurata i diritti di distribuzione e proporrà la pellicola negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Irlanda.

