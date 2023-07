In occasione della premiere di Oppenheimer a Londra, in corso in questi minuti, la Universal ha diffuso un nuovo trailer del film di Christopher Nolan lungo ben cinque minuti.

Definito un “opening look”, questo video è stato montato da Jennifer Lame (montatrice del film) e rivela nuove scene, immagini e suoni del thriller epico girato in IMAX, dando anche un assaggio alla colonna sonora scritta da Ludwig Göransson.

Potete vederlo qui sopra!

Le prevendite di Oppenheimer, lo ricordiamo, partiranno venerdì alle 16 per le proiezioni in PLF e IMAX: il film uscirà il 23 agosto in Italia, e noi lo vedremo ad Arcadia Cinema nello speciale formato in pellicola 70mm.

Oppenheimer sarà nei cinema italiani dal 23 agosto con la Universal. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Classifiche consigliate