Oswald il coniglio fortunato: ecco il corto disegnato a mano per i 100 della Disney!

Oswald il coniglio fortunato è tornato per inaugurare il centenario di The Walt Disney Company: è stato pubblicato oggi un cortometraggio creato dal team che si occupa del disegno a mano presso Walt Disney Animation Studios con protagonista proprio l’iconico personaggio, 94 anni dopo la sua ultima apparizione a cartoni.

Il corto, diretto da Eric Goldberg e prodotto da Dorothy McKim, segna quindi l’inaugurazione di Disney 100 Years of Wonder, l’iniziativa volta a celebrare il primo secolo della compagnia.

“Alla vigilia del nostro centesimo anniversario, è stata una gioia creare il primo nuovo corto di Oswald del nostro studio dal 1928,” spiega McKim. “Il nostro team di animatori a mano – che include le leggende del disegno a mano Mark Henn, Randy Haycock ed Eric Goldberg, oltre al nostro straordinario team di apprendisti 2D – si è divertito tantissimo ad animare utilizzando lo stile dell’era di Oswald”.

“Oswald è un personaggio esilarante. Volevamo riportarlo in scena, e nel corto fa letteralmente ritorno alla sua vera casa, lo schermo cinematografico,” dichiara Eric Goldberg. “Volevamo che Oswald mantenesse i suoi stili d’animazione originali ‘squash-and-stretch’ e ‘rubber hose’, per rendere un vero e proprio tributo alla prima generazione di artisti di Walt Disney.”

Chi è Oswald il coniglio fortunato

Oswald il coniglio fortunato è considerato la prima stella animata di Walt Disney, e uno dei primi personaggi della storia dell’animazione ad avere una propria personalità.

Walt Disney presenta Oswald al pubblico nel 1927 con il corto Trolley Troubles e, insieme al suo team, crea in totale 26 cortometraggi di cui ne è il protagonista. Gli ultimi corti targati Disney arrivano nell’estate del 1928, anno in cui Walt perde il controllo creativo sul suo adorato coniglio. Nel 2006, il CEO Disney Bob Iger stipulò un accordo senza precedenti con la NBC/Universal che consentiva al conduttore sportivo Al Michaels di firmare un contratto con NBC in cambio del ritorno a casa di Oswald. Da allora, Oswald è comparso in videogame e merchandise, un corto animato e nei parchi a tema Disney di tutto il mondo.



In occasione dell’uscita del corto, Disney lancia oggi anche uno speciale filtro su Snapchat a tema Oswald per permettere agli utenti di assumerne le sembianze grazie alla realtà aumentata.

Potete vedere il corto qui sopra!