Netflix ha diffuso in rete il trailer italiano ufficiale di, nuovo film diretto dacon protagonista(Bastardi senza gloria).

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 12 maggio. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto un nuovo poster:

Ecco la sinossi del lungometraggio:

Una donna si risveglia senza memoria in un’unità criogenica. L’ossigeno sta per finire e se vuole sperare di sopravvivere, dovrà ricordare chi è.

Mélanie Laurent (Bastardi senza gloria) è la protagonista del film. Alexandre Aja ha diretto il progetto che sarà disponibile su Netflix dal 12 maggio.

Nel cast troviamo anche Mathieu Amalric, Marc Saez, Malik Zidi, Eric Herson-Macarel e Cathy Cerda.

Di recente abbiamo visto Mélanie Laurent in film come 6 Underground, Operation Finale, Mia e il Leone Bianco, Il ritorno dell’eroe, Mio figlio, Les derniers Parisiens, Éternité, By the Sea, Boomerang, Il volo del falco, Enemy, Now You See Me – I maghi del crimine e in Treno di notte per Lisbona.

Tra i lavori curati da Aja ricordiamo invece Crawl – Intrappolati, The 9th Life of Louis Drax, Horns e Piranha 3D.

